Elections à la Chambre d’agriculture : quels listes et enjeux ?

La chambre consulaire représentant le monde agricole renouvelle ses membres jusqu’au 31 janvier 2025 pour les six prochaines années. Les listes qui concourent à ce scrutin professionnel sont closes et viennent d’être publiées au recueil des actes administratifs. Tour d’horizon du déroulement de cette élection et de ses enjeux en Guyane. Plus confidentiel qu’une élection politique, mais touchant en définitive tous les consommateurs, le renouvellement des membres de la Chambre d’agriculture de Guyane aura lieu en janvier. À l’échelle nationale, 2,2 millions de professionnels du monde agricole, ainsi que les représentants d’environ 40 000 groupements professionnels, vont désigner jusqu’au 31…