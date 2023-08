Décharge de Wayabo : le « oui, mais » de la commission d’enquête pour Séché

La commission d’enquête publique s’est prononcée en faveur du projet Séché d’Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) à Wayabo. Cet avis rendu le 3 juillet émet néanmoins quelques réserves par manque d’informations sur les questions cruciales du raccordement électrique, des impacts routiers et des « compensations » apportées aux riverains. Le 3 juillet 2023, la commission d’enquête publique a rendu public son « avis favorable » sur le projet Séché de centre d’enfouissement et de tri de déchets ménagers non dangereux et de déchets amiantés. Ce projet porté par le groupe français Séché Environnement Industrie, contrôlé à hauteur…