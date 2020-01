Affaire Phinéra-Horth : deux anciens directeurs du CHAR entendus

Pierre Pauchard et Dominique Delpech, deux anciens directeurs généraux du Centre Hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) de Cayenne, ont été entendus « la semaine dernière » a confirmé à Guyaweb une source judiciaire dans le cadre de l’instruction ouverte pour « recel de détournements de fonds » présumé de la part de Marie-Laure Phinéra-Horth, actuelle maire de Cayenne et présidente de la Communauté d’agglomération du centre littoral (CACL), au préjudice de l’hôpital de Cayenne. N’habitant plus en Guyane, ces deux anciens dirigeants du CHAR ont fait l’aller-retour par avion à la demande du juge d’instruction. Marie-Laure Phinéra-Horth, qui rempile aux élections Municipales 2020,…