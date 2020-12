Tribunal : comparution de la Compagnie des guides et Maiouri nature 

La Compagnie des guides de Guyane et Maiouri nature Guyane comparaissaient jeudi 17 décembre devant le Tribunal correctionnel de Cayenne pour « diffamation » à l’encontre de l’opérateur minier Trajan. Thomas Saunier, président de la Compagnie des guides de Guyane et Isabelle Guillard, présidente – à l’époque des faits – de l’association environnementaliste, Maiouri nature Guyane, sont poursuivis par la société minière Trajan pour les propos tenus par Thomas Saunier dans une vidéo postée le 28 septembre 2019 sur Youtube et intitulée « Enquêtes en eaux troubles : intox(ication) des mines en Guyane ». Thomas Saunier est poursuivi pour «…