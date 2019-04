Le Salon du Tourisme boycotté par les opérateurs du fleuve Kourou

Incontournables sur le fleuve Kourou, plusieurs opérateurs touristiques ainsi que l’association de la Compagnie des Guides de Guyane (CGG) brilleront par leur absence lors de la 21e édition du Salon du tourisme et des loisirs qui s’ouvre ce vendredi 12 avril et durera jusqu’au dimanche 14 au Progt. En cause, l’affaire de l’AEX Nelson qui avait déjà provoqué une action de protestation l’an passé lors du précédent Salon. “8500 visiteurs” attendus Affiché comme “le plus grand salon évènementiel de notre région” par son organisateur, le Comité du Tourisme de Guyane (CTG), le Salon du tourisme et des loisirs dont l’objectif…