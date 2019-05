L’affaire de l’AEX Nelson jugée devant le Conseil d’Etat le 6 juin

L’affaire de l’AEX Nelson sur le fleuve Kourou opposant notamment la Compagnie des Guides de Guyane à la compagnie minière Trajan sera jugée le jeudi 6 juin prochain à 9h30 devant le Conseil d’Etat.

Les opposants à cette AEX s’étaient dits déterminés «à aller jusqu’au bout de cette procédure” et avaient indiqué leur intention de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat en cas de rejet de leur référé-suspension (Guyaweb du 10/01/2019).

En effet, arguant de la défense de l’eau potable et des activités professionnelles et de loisirs ainsi que de la préservation du bassin versant du Kourou et du respect des Zones de Droits d’Usages Collectifs, les requérants avaient demandé à la justice administrative de « suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la Sas Trajan à exploiter une mine d’or sur la Crique Nelson à Kourou ».

Mais le Tribunal administratif de Guyane, se prononçant non sur le fond mais sur l’urgence, avait conclu le 11 janvier 2019 que celle-ci n’était pas caractérisée (Guyaweb du 11/01/2019). Le Tribunal administratif avait souligné “qu’une inspection menée par l’administration 10 jours après le début de l’exploitation du site minier d’un km²” avait constaté que «les digues étanches, d’une stabilité et d’une hauteur suffisante, faisant l’objet d’un contrôle quotidien, permettent de limiter tant les risques d’érosion et de ravinement que les risques d’inondation.» Dès lors la requête de suspension des travaux de la société minière SAS Trajan sur la crique Nelson avait été rejetée.

Guyane Nature Environnement, l’un des sept requérants avec l’association T’Leuyu, l’association Compagnie des Guides de Guyane, l’association Saramacas Papakaï, la Sarl Wapa Lodge, la Sarl Camp Cariacou et la Sarl Canopée Guyane, s’était insurgé contre cette décision: « Alors que les travaux d’exploitation alluvionnaire avaient débuté dès le lendemain de la signature de l’arrêté préfectoral, le Tribunal administratif n’a pas daigné suspendre l’activité minière sur la crique Nelson, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie. Néanmoins, le consortium des associations environnementales, amérindiennes et touristiques ne compte pas en rester là ».

Près de cinq mois après la décision du Tribunal administratif de Cayenne, le Conseil d’Etat jugera donc cette affaire au fond le jeudi 6 juin prochain à 9h30.