AEX Nelson : les associations relaxées

Le président de la Compagnie des guides de Guyane, Thomas Saunier et Isabelle Guillard, la présidente démissionnaire de l’association environnementaliste Maiouri nature ont été relaxés jeudi 11 mars par le tribunal correctionnel de Cayenne dans l’affaire de « diffamation » et « complicité » de diffamation engagée par la société minière Trajan. Le Tribunal correctionnel a relaxé jeudi 11 mars Thomas Saunier, président de la compagnie des guides de Guyane et Isabelle Guillard, présidente démissionnaire de l’association Maiouri nature Guyane, poursuivis par la société minièreTrajan présidée par Frédéric Dogny pour la diffusion de la vidéo postée en septembre 2019 sur…