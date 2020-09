Procès en correctionnelle de la société minière Gold’Or pour suspicion de pollution environnementale

Prévu ce jeudi 24 septembre à 10h, le procès en correctionnelle – reporté à maintes reprises – de la société minière Gold’Or dirigée par la famille Ostorero, poursuivie par le parquet de Cayenne pour suspicion de pollution environnementale sur la commune de Mana dans l’Ouest guyanais, se déroulera devant le tribunal correctionnel de Saint-Laurent du Maroni.

Après un premier report en septembre 2019 dû à un délai pour répondre aux conclusions de Guyane Nature Environnement, ensuite un deuxième report en janvier 2020 lié à la grève des avocats, puis un troisième report en mai 2020 en raison des mesures dites de “quatorzaine stricte” pour limiter la propagation de l’épidémie du Coronavirus (Guyaweb du 15 mai 2020), le procès en correctionnelle de la société minière Gold’Or suspectée de pollution environnementale sur la commune de Mana dans l’Ouest guyanais doit finalement se tenir ce jeudi 24 septembre à 10h devant le tribunal correctionnel de Saint-Laurent.



Dans cette affaire de suspicion de pollution environnementale, la société minière Gold’Or co-dirigée par trois membres de la famille Ostorero est poursuivie par le parquet de Cayenne pour des faits présumés d’atteinte à l’environnement. (Lire Guyaweb du 11/09/2019)

France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement – qui siège à la Commission des mines – se sont portées partie civile et dénoncent “un taux de matières en suspension 4 800 fois supérieur au taux légal autorisé” au niveau de la mine d’or exploitée par la société Gold’Or dirigée par Carole Ostorero – également présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane siégeant aussi à la Commission des Mines– et ses frères Fabrice et Nicolas Ostorero.

Par ailleurs l’Office Nationale des Forêts (ONF) s’est aussi portée partie civile dans ce dossier.