Le collectif Or de Question qui milite contre le projet controversé de mine industrielle Montagne d’Or porté par la Compagnie Montagne d’Or (CMO) mais aussi contre tout type de projet minier industriel a tenu une conférence de presse ce vendredi 14 juin.

Or de Question réclame un courrier officiel du gouvernement sur l’abandon ferme et définitif du projet Montagne d’Or.

Le collectif informe par ailleurs la population qu’une « veillée festive » enterrant ce même projet Montagne d’Or est organisée ce samedi 15 juin de 18h30 à 23h sur la place des Palmistes à Cayenne.

« C’est une victoire mitigée après trois ans d’engagement et de détermination » nous a déclaré Nora Stephenson, l’une des porte-parole du collectif Or de Question. « La décision n’est pas actée, n’est pas encore officielle » regrette-t-elle. Toutefois elle se dit « déterminée » et appelle « l’ensemble de la population à cette veillée festive pour dialoguer et fêter cette victoire. »

En même temps, du côté de la Compagnie minière Montagne d’Or, son président Pierre Paris est aussi sorti de sa réserve en publiant ce vendredi sur le site Les Echos une tribune intitulée Notre mine d’or, une chance pour la Guyane. Il y dénonce notamment « l’acharnement » du gouvernement contre le projet de la Montagne d’Or.

« A plusieurs reprises, des ministres se sont succédé pour affirmer avec véhémence que le projet Montagne d’Or ne se fera pas. Cet acharnement finit par devenir suspect. Il est tout à fait dénué de base juridique d’affirmer que le projet ne se fera pas » écrit Pierre Paris, président de CMO.

Plus d’informations à venir.