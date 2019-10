Montagne d’Or “retiré” de l’ordre du jour de la Commission des mines

C’est un dossier brûlant de demande de prolongation de deux concessions dites historiques liées au projet de la Montagne d’Or qui devait être présenté ce mercredi 16 octobre pour avis devant la Commission des Mines alors que les services de l’Etat avaient émis un “avis favorable”. Finalement un communiqué de la préfecture a sifflé la fin de la récréation en annonçant le “retrait du dossier Montagne d’Or” de l’ordre du jour de la Commission des Mines du jour.

“Le dossier de renouvellement des deux concessions de la compagnie Montagne d’Or est retiré de l’ordre du jour de la commission des mines, prévue ce jour à 10h00. Il sera représenté à’occasion d’une prochaine commission, après une expertise juridique complémentaire“ a fait savoir la préfecture de Guyane sans donner plus de détails sur cette “expertise juridique”.

Dans son édition du mardi 15 octobre notre média a mis en exergue le “contentieux” entre l’Etat et la Montagne d’Or au sujet “du rejet implicite” formulé par l’Etat et qui sera audiencé “au premier semestre 2020” comme nous l’a indiqué le Tribunal administratif de Cayenne (Guyaweb du 15/10/2019).

Devant la préfecture de Guyane ce mercredi matin, le collectif Or de Question et ses sympathisants s’étaient rassemblés pour réaffirmer leur opposition au projet minier industriel de la Montagne d’Or dans l’Ouest guyanais (photo de Une).

L’annonce du “retrait” du dossier Montagne d’Or de l’ordre du jour de la Commission des mines prévue ce jour était “prévisible au regard du rapport d’instruction de la DEAL car un certain nombre d’éléments dans ce rapport sont dans l’irrégularité” a déclaré Michel Dubouillé, porte-parole du collectif Or de Question opposé au projet Montagne d’Or et secrétaire général de Guyane Ecologie.

Du côté du gouvernement, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a réaffirmé via Twitter l’opposition de l’exécutif national au projet de méga-mine industrielle. “Notre position est claire : le projet Montagne d’Or est incompatible avec nos exigences environnementales, le gouvernement y est opposé. L’avis de la Commission des mines de Guyane ne peut en aucun cas autoriser des travaux d’exploitation, il ne changera rien à notre décision.”

Pour rappel, la Commission des mines est une instance consultative qui réunit des représentants de l’Etat, des collectivités locales, des miniers, des associations environnementales et des peuples autochtones.