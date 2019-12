Mission d’information parlementaire sur l’orpaillage illégal

Elle sera conduite par le député de la première circonscription de Guyane Gabriel Serville.

Le lancement d’une « mission d’information sur l’orpaillage illégal en Guyane » a été décidé ce jeudi 12 décembre par la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale indique Gabriel Serville.

« Cette mission, qu’il mènera aux côtés d’Annie Chapelier, députée LaRem [La République En Marche, ndlr] du Gard, a pour objectif d’établir un état des lieux précis de la situation, d’évaluer les opérations de lutte contre l’orpaillage illégal et proposer des propositions (sic) concrètes pour en renforcer l’efficacité, à temps pour la réforme du code minier annoncée par le Gouvernement pour le premier semestre 2020 ».

Le député guyanais membre du groupe d’opposition Gauche Démocrate et Républicaine de l’Assemblée nationale rappelle qu’il est « l’auteur d’une proposition de résolution (…) déposée à l’Assemblée nationale en juillet dernier et demandant la création d’une commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane » et qu’il est aussi « à l’origine de la décision de faire bénéficier aux opérations de lutte contre ce phénomène des fonds tirés des saisies d’or lors des opérations Harpie ».