L’Office français de la biodiversité (OFB) a publié un ouvrage richement illustré et documenté sur l’histoire et les impacts environnementaux de l’orpaillage en Guyane, disponible gratuitement en ligne. L’OFB, établissement public chargé de la sauvegarde de la biodiversité créé en 2020, sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de l’Agriculture, regroupe les agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Gabriel Melun, docteur en hydromorphologie et co-auteur avec Mikaël Le Bihan de ce document sur l’orpaillage en Guyane, répond à Guyaweb. Guyaweb : L’ouvrage…