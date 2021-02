Lénaïck Adam, président de la commission d’enquête sur l’orpaillage illégal

La commission d’enquête parlementaire sur la lutte contre l’orpaillage illégal a nommé, mercredi 17 février, son bureau. Le député de la première circonscription guyanaise Gabriel Serville (Gauche démocrate et républicaine) est rapporteur de cette commission d’enquête, qu’il a initiée dès 2019. Le député de la seconde circonscription de Guyane, Lénaïck Adam (La République en Marche) en assure la présidence. Porté par le groupe politique de la Gauche démocrate et républicaine, auquel appartient Gabriel Serville, et qui a utilisé son droit de tirage annuel pour créer cette commission d’enquête, elle devait être présidée par un député d’un autre bord politique (voir…