Le coltan, ce minerai qui attire les exploitants miniers

Après l’or, le coltan. Ces derniers mois, ce minerai apparait comme un sujet d’intérêt pour le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la junior française Sudmine, laquelle totalise depuis 2018, 130 km2 de titres miniers dans les zones forestières situées à côté de la Montagne des singes à Kourou, sur la route des chutes Voltaire à Saint-Laurent du Maroni et sur la basse Mana. La société française Sudmine détient l’équivalent de la surface de la commune de Matoury en titres miniers. Et ces trois permis d’exploration minière (PER) marquent pour la première fois, depuis ces cinquante dernières années,…