Code minier et Convention citoyenne pour le climat : le coup de poker du gouvernement

Le gouvernement veut inclure la réforme du Code minier dans le projet de loi Convention citoyenne pour le climat (CCC), alors que les citoyens et les citoyennes qui en font partie avaient demandé un moratoire sur l’industrie minière en Guyane. « Afin de répondre à la préoccupation de la CCC concernant l’exploitation minière industrielle en Guyane, le Gouvernement inclut une habilitation à réformer le code minier dans le projet de loi. Cette réforme vise à développer un modèle extractif responsable et exemplaire, et à corriger les dispositions du code minier devenues obsolètes ou insuffisamment précises » peut-on lire dans le document transmis…