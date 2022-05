Musk rend visite à Bolsonaro

Une rencontre entre l’homme le plus riche du monde et le président brésilien a eu lieu vendredi 20 mai dans l’Etat de São Paulo.

Elon Musk a évoqué avec Jair Bolsonaro la participation de sa constellation de satellites Starlink au projet Conecta Amazônia qui vise à apporter internet à 19 000 écoles situées dans des régions reculées et d’accès difficile, le magnat des nouvelles technologies souhaitant déployer « 40.000 satellites » au-dessus de l’Amazonie selon le ministre brésilien des Communications.

D’après Elon Musk le projet prétend en effet aussi renforcer la « surveillance environnementale » de l’Amazonie où la déforestation s’est fortement accélérée et atteint des niveaux sans précédent depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro début 2019, un phénomène pourtant déjà mis en évidence notamment par les travaux de l’Institut National de Recherches Spatiales du Brésil.

Très critiqué de ce fait et isolé sur le plan international, Jair Bolsonaro a dit compter sur sa collaboration avec Elon Musk pour que « l’Amazonie soit connue de tous au Brésil et dans le monde » et pour « rétablir la vérité » et contrer les « mensonges » propagés selon lui au sujet de la déforestation et de ses responsabilités en la matière.

Le patron de Tesla et SpaceX a également été présenté par le chef de l’Etat brésilien comme un symbole de la liberté d’expression selon lui menacée, au moment où Elon Musk vient de débourser 44 milliards de dollars pour s’offrir Twitter dont Donald Trump, le modèle de Bolsonaro, a été banni.

Cette proximité affichée avec Elon Musk est cruciale pour le président d’extrême-droite à cinq mois d’un scrutin lors duquel il tentera d’être réélu face à l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula Da Silva, qui reste favori des sondages bien que l’écart entre les deux hommes tende à se réduire.