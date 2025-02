Mo News placé en redressement judiciaire

Près de quatre* ans après sa création, l’entreprise Sogupresse qui édite les médias papier Mo news et multimédia Mo News Radio a été placée en redressement judiciaire, fin janvier 2025, par le tribunal mixte de commerce de Cayenne.

Un site web qui n’est plus accessible, des réseaux sociaux en sommeil. Depuis un mois et demi, les médias estampillés Mo News ne sont plus actifs, hormis Mo News radio qui diffuse encore sur les ondes. La cause : la SARL Société guyanaise de presse (Sogupresse), qui édite tous ces titres et distribue l’hebdomadaire, est en cessation de paiements.

À la demande de son dirigeant, la Sogupresse a été placée le 24 janvier en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Cayenne. Un administrateur et un liquidateur ont été mandatés par le tribunal. Ils sont chargés de trouver des solutions pour relever l’entreprise et faire le lien avec ses différents créanciers. D’après nos informations, la Sogupresse cumulerait 200 000 euros de dettes. Contacté, l’administrateur judiciaire n’a pas été en mesure de nous confirmer ce chiffre.

Ces dettes vont être gelées le temps de la procédure de redressement qui permet également d’obtenir des remises de dettes et des délais de paiement lors de l’adoption d’un plan de redressement. À l’entreprise de se réorganiser pour poursuivre son activité et maintenir les emplois.

Le redressement judiciaire permet, en principe, une poursuite d’activité. Ce qui ne semble pas être le cas pour Mo News dont le site est tout simplement inaccessible depuis plusieurs semaines et semble avoir été fermé. Sur Facebook, le dernier post remonte au 4 janvier. Seule la radio fonctionne encore.

L’entreprise se dirige-t-elle vers une liquidation ? Son patron cherche-t-il à vendre ou à trouver de nouveaux investisseurs pour relancer la machine ? Nous avons contacté Hermann Rose-Elie, le fondateur de la Sogupresse, sans obtenir de réponse de sa part jusqu’ici.

*Mise à jour : La SARL Société Guyanaise de presse (Sogupresse) qui édite le journal Mo News a été créée le 17/03/2021.