Mémoire de l’esclavage : toujours pas de musée à Paris, mais une Fondation

Née en novembre 2019, la fondation pour la mémoire de l’esclavage est chargée de veiller à la (re)connaissance de l’esclavage en France. A sa tête, Jean-Marc Ayrault, ex-premier ministre et maire de Nantes pendant 23 ans, et pour mode de fonctionnement, celui d’une fondation dépendant du mécénat privé pour compléter un engagement de l’État qui reste modeste. La fondation pour la mémoire de l’esclavage diffuse aujourd’hui, 10 mai, une « commémoration numérique » de la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et des abolitions en live sur sa page Facebook, à laquelle participent Christiane Taubira, Joey Starr,…