La maladie du manioc « impossible à éradiquer » en Guyane selon un rapport de l’Anses

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a officiellement confirmé l’agent pathogène responsable de la maladie du manioc en Guyane, dans un rapport rendu en janvier et consulté par Guyaweb. L’Anses, qui a pris en main la gestion de l’épidémie, émet des recommandations pour lutter contre cette maladie d’ores et déjà « impossible à éradiquer » au vu de sa très large diffusion sur le territoire. Elle alerte aussi sur le risque phytosanitaire que le pathogène fait courir à d’autres végétaux : le champignon mis en cause pourrait toucher les cultures de cacaoyers, d’avocatiers et de cupuaçus,…