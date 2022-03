L’Ouest inondé

Depuis une dizaine de jours, les fortes pluies inondent une partie du territoire. Dans l’Ouest, l’accès à Saint-Laurent et Mana est fortement compliqué par la fermeture de certaines portions de routes. Une situation jamais vue pour les interlocuteurs rencontrés, qui amène son lot de détresse, de colère et de débrouille. Ce matin, ils sont une petite dizaine à proposer de passer les passages inondés sur la portion de la RD9, entre Mana et Saint-Laurent : 10 euros pour une personne seule, 40 euros pour passer avec le véhicule. Olivier* a vu sa formation de ce matin à Cayenne annulée. Conseillé…