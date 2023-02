Les violences intrafamiliales en forte hausse

Sur 47 homicides répertoriés en Guyane en 2022, 26 se sont produits dans le cadre familial d’après la préfecture qui a livré ce vendredi son bilan sécuritaire pour l’année passée. Plus globalement, sur les 19 933 faits relevés par les forces de l’ordre, 1 246 sont des violences intrafamiliales. Un taux particulièrement élevé qui classe la Guyane parmi les territoires les plus concernés par ce type d’actes. Pour le préfet Thierry Queffelec, le chantier « est énorme et urgent pour la Guyane ». +8,4% de violences intrafamiliales en Guyane en 2022. C’est le pourcentage délivré ce vendredi matin par le préfet Thierry Queffelec…