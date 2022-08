Les revendications sur le foncier au cœur de la Journée internationale des peuples autochtones

Sur l’île de Cayenne comme à Saint-Laurent du Maroni, la Journée internationale des peuples autochtones a été l’occasion de revenir sur la question de la restitution du foncier et sur une meilleure consultation des populations. En toile de fond, le dossier qui oppose le village de Prospérité à la société CEOG et la mise en place très attendue de l’EPCCE, chargé de la rétrocession des 400 000 hectares aux populations autochtones. Par Guillaume Reuge et Philippine Orefice Démarrée vers 6 heures ce matin à Saint-Laurent, la « marche de la dignité et du droit à la vie » a réuni une quarantaine…