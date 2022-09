Les éditions Ròt-Bò-Krik puisent dans l’histoire guyanaise

Une nouvelle maison d’édition, créée à l’été 2021, porte dans son nom une référence au quartier cayennais de la Crique et à l’histoire émancipatrice de la Guyane. Un de ses deux premiers livres, publié en mai 2022, est un texte atypique entre poème et pamphlet intitulé Dieu t’a crée, tu as crié… Une histoire des Guyanes, du Guyanais Michel Alimeck. Ròt-Bò-Krik est « l’ancien nom du quartier de la Crique à Cayenne, en Guyane, le quartier hors la ville coloniale », annonce la maison d’édition qui a retenu ce toponyme pour intitulé, avec pour objectif d’établir un jeu, un passage, un relais…