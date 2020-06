Les demandes d’asile se stabilisent en Guyane

L’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et des apatrides) a rendu son rapport annuel pour l’année 2019. Après des évolutions en dents de scie depuis 2014, le nombre de premières demandes d’asile déposées en Guyane est relativement stable par rapport à l’année passée et la part des demandeurs haïtiens est en baisse. Par contre, les demandes explosent aux Antilles, où les dérogations au droit d’asile expérimentées en Guyane depuis 2018 ont été récemment appliquées. D’après l’OFPRA, la Guyane a enregistré 2370 premières demandes d’asile en 2019. Si on ajoute à ces demandes, celles des mineurs et les réexamens, le…