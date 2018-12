A l’aube de cette nouvelle année, Guyaweb vous propose de découvrir les 10 articles les plus consultés en 2018. En tête du palmarès, l’annonce du tournage de la saison 2 de la série Guyane produite par Mascaret Films et Canal +, un article publié en juillet 2017 mais qui a été le plus lu en 2018 ! Vient ensuite la mise en examen du maire de Cayenne, Marie-Laure Phinéra-Horth, pour « recel de détournement de fonds ». Puis l’affaire Virginie Prufer/Lenaïck Adam – après l’idylle entre l’élu et son attachée parlementaire, une plainte pour harcèlement moral et sexuel.

1. « Guyane » : la saison 2 en tournage

C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines et c’est désormais officiel. La saison 2 de la série « Guyane » de Canal+ sera tournée à partir de la mi-octobre.

Vincent Ogier, étudiant parisien en géologie, et Antoine Serra, le parrain de l’or, sont de retour pour trouver le filon d’or mythique « Sarah Bernhardt », situé au coeur de la forêt guyanaise dans une mine abandonnée depuis 120 ans. Lire la suite

2. Marie-Laure Phinéra-Horth mise en examen pour « recel de détournement de fonds » : elle est soupçonnée d’avoir continué à toucher un salaire d’orthophoniste à l’hôpital de Cayenne durant 40 mois sans y exercer

Information Guyaweb : le maire de Cayenne, Marie-Laure Phinéra-Horth a été mise en examen le jeudi 19 octobre dernier, en toute discrétion, par le juge d’instruction Jonas Nefzi dans le cadre d’une information judiciaire ouverte sur des soupçons de versements de salaires relatifs à sa qualité d’orthophoniste à l’hôpital de Cayenne sans travail effectif en contrepartie. Lire la suite

3. L’affaire Virginie Prufer/Lenaïck Adam : après l’idylle entre élu et son attachée parlementaire …

Une enquête dirigée par le parquet de Paris est toujours en cours : elle a pris naissance suite, coup sur coup, à une main courante puis à une audition en novembre dernier de Virginie Prufer, ex-attachée parlementaire de Lénaïck Adam alors député de la seconde circonscription et aujourd’hui candidat à sa propre succession.

Les récriminations de Virginie Prufer visent, selon elle, le comportement du député, dans le cadre du travail : elle estime avoir été victime de harcèlement par le jeune élu guyanais qui, pour sa part, réfute la moindre infraction. Lire la suite

4. Suspecté d’être un tueur en série, Nordahl Lelandais a vécu 4 mois en Guyane quand il était militaire

Son nom n’en finit plus de faire la Une de la chronique judiciaire dans l’Hexagone.

A ce jour, Nordahl Lelandais, 35 ans, ancien militaire, a avoué deux homicides tout en arguant à chaque fois de coup(s) porté(s) suivi(s) de morts accidentelles (voir cet article de l’Express).

Ses victimes reconnues sont une enfant de 9 ans Maëlys de Araujo disparue le 27 août 2017 au moment d’un mariage en Isère et un caporal de l’armée française âgé de 24 ans, Arthur Noyer, disparu pour sa part le 12 avril 2017 à la sortie d’une discothèque à Chambéry (Savoie). Lire la suite

5. Un Saint-Laurentais de 19 ans arrêté avec un plus d’un kilo de cocaïne prétend avoir joué à l’escort boy…

Trois dossiers seulement ce vendredi après-midi à l’audience de comparution immédiate au Palais de justice de Cayenne : trois dossiers de mule.

Le plus original ? Noël Rodrigue, 19 ans et 10 mois, né à Saint-Laurent du Maroni, a prétendu avoir des activités d’escort boy pour expliquer ses voyages répétés entre la Guyane et Orly, financés selon lui par ses clientes d’un certain âge.

Le 9 avril, il a été interpellé avec 1250 grammes de cocaïne à l’aéroport Félix Eboué de Matoury. Il avait été, depuis, placé en détention provisoire. Lire la suite

6. Corruption à la préfecture : des interceptions téléphoniques enquiquinantes ayant révélé une proximité entre des magistrats et des fonctionnaires…

C’est une affaire dans l’affaire soigneusement passée sous silence que Guyaweb est en mesure de dévoiler aujourd’hui.

Le jeudi 27 septembre dernier, le procureur général de la Cour d’appel de Cayenne Jean-Frédéric Lamouroux demande par courrier le dépaysement de l’affaire judiciaire de corruption présumée aboutissant à la délivrance frauduleuse de titres de séjour.

Une affaire dans laquelle huit personnes sont mises en examen dont Marcel Fléchel et Paméla Cinna deux agents du bureau de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de Cayenne au moment des faits mais aussi, Ronald Foin, le chef de ce bureau entre 2014 et début 2016 ou encore Bertrand Moukin monsieur Barrages du mouvement social de mars/avril 2017 soupçonné d’être un faiseur de dossiers, un intermédiaire rémunéré entre demandeurs de titres de séjour et des agents présumés corrompus à la préfecture. Lire la suite

7. Business sur le dos de migrants venus d’Haïti, un réseau guyanais de passeurs prend cher

Président d’une association d’aide aux personnes, déjà condamné dans une affaire de stupéfiants mais volatilisé au cours de l’instruction, employé de la mairie de Saint-Laurent du Maroni gardien d’illégaux, chauffeur aux revenus officiels modestes qui paye son camion-sandwiches à clandestins cash 31 000 euros, commerçant hébergeant des sans-papiers moyennant finances à Mana, chauffeur de taxi non déclaré transporteurs de migrants irréguliers de Saint-Laurent à Iracoubo, la justice a sévèrement réprimé courant juin une belle brochette de businessmen de l’immigration en Guyane, pour la plupart quinquagénaires et haïtiens, sanctionnés pour leurs activités lucratives au sein d’un réseau de passeurs de migrants venus de Haïti avec l’espoir d’une vie meilleure. Lire la suite

8. Guyane saison 2, diffusion « fin septembre » sur Canal+

Il faudra patienter jusqu’à la “fin septembre” pour retrouver la bande à Antoine Serra et Vincent Ogier au coeur de la forêt amazonienne à la recherche du filon d’or de Sarah Bernhardt. Lire la suite

9. Blackout du réseau en Guyane

Depuis ce mercredi 23h30 la Guyane était coupée de tout. Pas de réseau mobile, fixe ou internet et ce jusqu’à ce jeudi 8 mars à « 10h* ». « Il y a eu un défaut d un équipement au Suriname lié à un défaut en énergie, un technicien est intervenu pour relancer le réseau » a informé Orange à Guyaweb ce jeudi.

Depuis dimanche 4 mars le réseau s’est ralenti à cause d une coupure du câble Americas 2 survenue au large de Cayenne, impactant les débits disponibles pour les clients mobile et internet. « L’écoulement de deux tiers du trafic internet en Guyane est actuellement perturbé » avait confirmé l’opérateur historique Orange. Lire la suite

10. Un policier dans la mire des « Boeufs-carottes » est recherché

Marcelo Louveau De La Guigneraye n’a plus donné signe de vie depuis mardi, selon ce qu’en disent ses proches sur les réseaux sociaux.

Sa voiture Citroën C3 a également disparu semble-t-il en même temps que lui.

Le fonctionnaire était censé être l’objet dans la semaine d’une audition de la police des polices à Cayenne, nous a confirmé une source proche de l’enquête. Lire la suite