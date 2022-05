Un député « n’est pas le VRP de la Guyane »

Les candidatures se bousculent pour rejoindre le palais Bourbon. Un certain nombre de candidat·es voient dans les Législatives une élection locale. Mais une fois élu·es, ils ou elles devront prendre place parmi les 577 député·es de l’Assemblée nationale, laquelle fonctionne avec un certain nombre de règles qui ne semblent pas toutes être connues. Pour Guyaweb, l’ancienne députée de la Guyane Chantal Berthelot partage son expérience tirée de ses dix années au palais Bourbon et déconstruit un certain nombre d’idées reçues sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale. A commencer par l’idée de créer un groupe parlementaire des Outre-mer, qui a fait…