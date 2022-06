Second tour : trois candidats n’ont pas répondu à Guyaweb

Guyaweb : Parmi les 18 candidats en lice dans la 1ère circonscription vous êtes arrivée en tête avec 3122 voix, 5,48 % des inscrits, 20,77 % des exprimés devant Jean-Victor Castor et Boris Chong-Sit. 1) Pensiez-vous arriver en tête devant des candidats investis par des partis tels que Boris Chong-Sit (Guyane Rassemblement) ou Line Létard de l’union PSG, Guyane Ecologie, Walwari ? 2) Pour le second tour, plusieurs partis comme le PSG et NFG, appellent à voter pour M. CASTOR. Par voie de communiqué le PSG appelle à voter pour M. Castor car il « porte les valeurs et la vision que nous défendons pour la Guyane, et partage nos orientations politiques sur l’avenir de la Guyane ». Que vous inspirent ces déclarations ? 3) A peine un électeur sur quatre est allé voter au premier tour : que faire face à ce désengagement démocratique et quelle légitimité tire-t-on d’une élection massivement délaissée par les citoyens ? Comment mobiliser les abstentionnistes (plus de 41 000 abstentionnistes dans votre circonscription) ? 4) Dans la 1ère circonscription, l’élection s’est jouée dans trois communes : Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly. Vous remportez les suffrages à Cayenne et Matoury. Vous arrivez troisième à Rémire-Montjoly remportée par Boris Chong Sit (781 voix). Que dites-vous aux électeurs de Boris Chong-Sit à Rémire-Montjoly ? Avez-vous reçu le soutien de candidats éliminés au premier tour ? 5) La question statutaire de la Guyane vers plus d’autonomie est l’épine dorsale de votre programme. Quelle est votre position personnelle sur le statut de la Guyane ? Etes-vous pour l’indépendance de la Guyane ? Si non, quelles sont les compétences qui doivent selon vous être transférées de Paris à Cayenne ? Si vous êtes élue, comment comptez-vous procéder en tant que députée pour prendre part à ce processus d’évolution statutaire ? 6) Les Accords de Guyane de 2017 prévoient le transfert de 250 000 hectares de foncier aux collectivités territoriales et 400 000 hectares aux peuples autochtones. Cinq ans après, cela n’a toujours pas été acté (voir Guyaweb du 25/03/2022). Comment comptez-vous agir pour débloquer le sujet ? Les termes des Accords de Guyane sur le foncier vous satisfont-ils ou est-ce insuffisant ? 7) Le pouvoir d’achat sera certainement parmi les premières mesures sur lesquelles vous pourriez avoir à vous prononcer si vous êtes élue députée. Que proposez-vous pour lutter contre la vie chère en Guyane ? Au niveau national, quels sont selon vous les leviers à activer pour soutenir le pouvoir d’achat des Français (exonération d’impôts, prime, instauration d’un minimum pour vivre, augmentation des salaires…) ?

8) Quelle est votre position concernant l’immigration ? 9) Si vous êtes élue, où comptez-vous installer votre (ou vos) permanence(s) ? Comment allez-vous organiser vos allées et venues entre la Guyane et l’Assemblée nationale ? 10) Combien de collaborateurs parlementaires souhaitez-vous engager ? Pensez-vous déjà à certaines personnes pour rejoindre votre équipe ? Vous avez reçu le soutien de La France Insoumise (LFI), confirmez-vous que vous siégerez parmi les députés de LFI ? 11) Enfin, vous avez été condamnée à trois mois de prison avec sursis et 500 euros d’amende pour « injure publique en raison de l’origine » et sur Guyane La 1ère vous avez annoncé avoir « 9 convocations pour le 5 juillet ». Compte tenu de votre condamnation et des convocations en cours, pensez-vous être légitime pour représenter en tant que députée la population guyanaise à l’Assemblée nationale ?