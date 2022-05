Quel est le bilan de nos députés ? Contrasté et avorté

Lénaïck Adam et Gabriel Serville, les deux députés de Guyane élus en 2017, ont eu des trajectoires et des lignes politiques diamétralement opposées. Candidat à sa réélection dans la deuxième circonscription, Lénaïck Adam a soutenu la majorité du bout des lèvres et fait partie des députés les moins actifs, les moins impliqués de l’hémicycle. A contrario, avec des contributions beaucoup plus visibles et productives, l’élu de la première circonscription, Gabriel Serville, ne se représente pas. Et pour cause, il n’a pas achevé son mandat de parlementaire, lui ayant préféré son poste exécutif de président de la Collectivité territoriale de Guyane…