Premiers pas soudés et combatifs pour les deux députés guyanais

Nouveaux à l’Assemblée nationale, Jean-Victor Castor et Davy Rimane ont choisi de siéger avec le groupe communiste de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) plutôt qu’avec la France Insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon. Offensifs et déterminés à conserver un lien étroit avec la population, les deux parlementaires ont des objectifs élevés : ils veulent en finir avec « l’assimilation et l’aliénation » des peuples des Outre-mer. Évidemment, ils siégeront côte à côte dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Jean-Victor Castor et Davy Rimane ne font pas un pas l’un sans l’autre. Pour leurs débuts à Paris en tant que membres de la représentation nationale,…