Législatives : quatre candidats pour deux sièges

Ce samedi soir, on connaîtra les deux député.es de Guyane élu.es pour cinq ans. Mais pour l’heure, les électeurs guyanais des 1ère et 2de circonscriptions sont appelés à voter ce samedi 18 juin de 8h à 18h pour le second tour des élections législatives 2022. Toutefois, d’autres territoires d’Outre-mer sont aussi concernés – Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En Guyane, quatre candidat.es se disputent les deux sièges de député.es sur les 577 sièges de l’Assemblée nationale.

Par ordre d’affichage, il s’agit d’Yvane Goua et de Jean Victor Castor dans la première circonscription regroupant 8 communes : Camopi, Cayenne, Matoury, Matoury, Régina, Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Georges.

Et Davy Rimane et Lenaïck Adam dans la seconde circonscription englobant 14 communes : Apatou, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, MontsinéryTonnegrande, Papaïchton, Saint-Elie,Saint-Laurent-duMaroni, Saül et Sinnamary.

Pour être élu au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Le dépouillement sera effectué ce samedi après la fermeture du dernier bureau de vote à 18h.