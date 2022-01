Législatives : des enjeux, des ego et du suspense

Les annonces de candidatures aux élections législatives se multiplient dans la première circonscription, au contraire de la seconde où seul Lénaick Adam est officiellement candidat à sa réélection. Quant à Rodolphe Alexandre, il indique pour la première fois à un média qu’il n’a jamais envisagé de concourir à cette élection et qu’il n’ira pas. Dans la première circonscription on dénombre huit candidat(e)s pour l’instant et ce n’est pas fini. La prime au sortant n’étant pour personne dans le scrutin à venir les 12 et 19 juin, les appétits s’ouvrent, d’autant que les Législatives représentent la dernière chance d’obtenir un mandat…