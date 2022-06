En Guadeloupe, abstention forte, prime au sortant et percée du RN

En Guadeloupe, le premier tour des Législatives a conduit au moins à deux surprises : tous les députés sortants candidats à leur réélection se retrouvent en ballottage au second tour, et le Rassemblement National est sorti en tête dans la 3e circonscription (centre et Nord-Basse-Terre de l’île). Sans surprise, c’est l’abstention qui pointait en tête des scores de l’élection sur l’île de Guadeloupe : seuls 25,31 % des inscrits se sont rendus aux urnes ce samedi 11 juin. En 2017, au 1er tour, le taux final de la participation était avoisinant (25,60 %). Quatre ballotages, trois députés sortants Dans la…