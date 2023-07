Le préfet Thierry Queffelec quitte la Guyane pour l’Alsace

Ce jeudi en Conseil des ministres, l’actuel préfet de Guyane Thierry Queffelec a été nommé à la tête de la préfecture du Haut-Rhin. Le représentant de l’Etat en Guyane sera remplacé par Antoine Poussier, jusqu’ici conseil technique Outre-mer de la Première ministre Elisabeth Borne. Thierry Queffélec était en poste depuis décembre 2020.

En période estivale, les mutations ne concernent pas que les équipes sportives mais également les administrations de l’Etat. En Guyane, après la directrice de l’Agence régionale de santé partie le mois dernier, le principal représentant de l’Etat, le préfet Thierry Queffélec, est lui aussi officiellement sur le départ.

En poste à Cayenne depuis décembre 2020, l’ancien administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna (2019-2020) va rejoindre le département du Haut-Rhin, en Alsace, dont la préfecture est Colmar, à compter du 21 août. Il sera remplacé en Guyane par l’ancien conseiller Outre-mer de la Première ministre, Antoine Poussier, qui prendra ses fonctions à Cayenne le 21 août.

Ingénieur en génie atomique de l’Institut national des sciences et techniques nucléaires de formation, le remplaçant du saint-cyrien Thierry Queffélec a lui aussi une formation militaire puisqu’il a débuté sa carrière en tant qu’officier de la Marine. En 2008, il intègre la préfecture de la Haute-Corse comme sous-préfet et directeur de cabinet du préfet. Il a exercé deux fois en Martinique, comme directeur de cabinet du préfet de la Martinique de juin 2010 à juillet 2012 puis plus récemment, dès 2018, comme secrétaire général de la préfecture de la Martinique.

Les deux ans et demi d’affectation de Thierry Queffélec en Guyane resteront marqués par sa gestion contestée de la pandémie de Covid-19 ou encore son tête à tête avec Olivier Goudet, président de l’association Trop Violans. Mais aussi par la mise en place du 100% contrôle des passagers à l’aéroport Félix-Eboué et les contentieux du Larivot et de la Centrale électrique de l’Ouest guyanais, deux projets contestés qu’il a publiquement soutenus.