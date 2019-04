Le parquet général a requis le rejet de la demande d’aménagement de peine de Léon Bertrand

Au cours de l’audience devant la Chambre d’application des peines de la Cour d’appel mardi, le représentant du parquet général a requis le rejet de la demande d’aménagement de peine de Léon Bertrand. La Chambre de l’application des peines doit rendre sa décision lundi dans ce dossier Le tribunal d’application des peines avait décidé lundi 25 mars d’aménager la peine de prison de Léon Bertrand via un placement sous surveillance électronique (PSE), autrement dit un bracelet au pied avec assignation à domicile et heures de sortie. Le parquet après avoir requis le maintien en détention (ou plus précisément le rejet…