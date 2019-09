Le légionnaire de 32 ans suspecté d’avoir tué un ressortissant brésilien au cours d’une opération Harpie placé sous assignation à résidence à… l’Ile Saint-Joseph !

Le militaire de 32 ans, né au Népal, qui fait partie de la Légion, selon son nouvel avocat, et suspecté d’avoir tué un ressortissant brésilien le 22 septembre dernier en début d’après-midi au cours d’une opération Harpie sur Camopi a été remis en liberté par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD). Il doit être assigné à résidence à l’Ile Saint-Joseph, l’une des trois îles du Salut. Cette île fut, pendant la période du bagne, à la fois lieu de réclusion cellulaire, d’asile de fous et de cimetière des surveillants. «Le sergent-chef de la Légion», dixit…