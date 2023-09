Air Guyane/Air Antilles : Les offres de reprise détaillées

Dans le cadre de la procédure judiciaire de liquidation du groupe Caire, la société mère des compagnies aériennes Air Antilles et Air Guyane, six offres de reprise ont été déposées auprès du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à la date limite de dépôt du 1er septembre. Guyaweb, qui a pu consulter ces documents, revient en détail sur leur contenu et notamment les deux offres qui concernent exclusivement Air Guyane. Le 1er septembre, l’avenir d’Air Guyane et d’Air Antilles s’est un peu plus précisé. Après avoir été liquidées le 2 août dernier par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre…