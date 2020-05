L’ambassadeur de France au Suriname, touché par le Covid-19 fin mars, a repris ses fonctions à Paramaribo

Antoine Joly, l’ambassadeur de France au Suriname, a repris ses fonctions à l’ambassade à Paramaribo depuis le mercredi 15 avril, a confirmé l’intéressé fin avril à l’auteur de ces lignes. Testé positif le mardi 24 mars au Suriname et donc infecté au Covid-19, il avait été transporté en Guyane cinq jours plus tard pour y être placé en observation dans une annexe militaire française. Il y sera resté une dizaine de jours avant de repartir au Suriname pour une semaine de plus en quarantaine, mais dans sa résidence à Paramaribo. On se souvient que le diplomate français Antoine Joly, ambassadeur…