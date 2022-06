L’affaire Gauthier Horth : 2 ans avec sursis et 1000 euros d’amende requis contre l’opérateur, son avocat a demandé la relaxe

Un an avec sursis sans amende requis contre Jean-Claude Cippe

Gauthier Horth, président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane (FEDOMG) au moment des faits et ancien journaliste de France-Guyane, comparaissait jeudi devant le tribunal correctionnel pour « exploitation minière illégale portant atteinte à l’environnement», « blanchiment » et « travail dissimulé ». Le théâtre des faits est le site de Kwata Grande Usine sur Régina, un lieu où les clandestins avaient été délogés par Harpie. Trois gendarmes et sept légionnaires étaient restés sur place. Gauthier Horth avait une ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) pour récupérer de janvier à juin 2015 les déchets des clandestins. Mais Gauthier Horth est allé…