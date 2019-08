La patate chaude de l’APA

APA pour Accès et Partage des Avantages issus de ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés. Déjà l’acronyme semble obscur, alors sa mise en place… Il y a trois ans, en août 2016, la loi de reconquête de la biodiversité transposait en droit français les principes du protocole de Nagoya qui permettent de lutter contre la biopiraterie en encadrant l’accès et le partage des avantages (APA) lorsque des chercheurs, des organismes, des entreprises pharmaceutiques, cosmétiques ou autres s’intéressent aux ressources génétiques d’un territoire. Trois ans après l’adoption de cette loi, l’APA se met enfin en place en Guyane, après une…