La Convention citoyenne pour le Climat vote « un moratoire sur l’exploitation industrielle minière en Guyane »

Après huit mois de travail, les 150 citoyens tirés au sort composant la Convention citoyenne pour le Climat ont voté du 19 au 21 juin 2020 des propositions visant à réduire les émissions de gaz à effets de serre. Parmi elles, « un moratoire sur l’exploitation industrielle minière en Guyane », en s’appuyant sur l’exemple du projet de la Montagne d’or. Au sein de la thématique « Produire et travailler », la proposition de « protection des écosystèmes et de la biodiversité » qui comporte plusieurs points visant à « évaluer les impacts de notre système de production et de travail et modifier en vue de protéger…