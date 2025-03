La 12ème policière adjointe soupçonnée d’être impliquée dans un trafic de drogue : Ymann Darnal

Fin mars 2023, un contrôle routier arrête Anthony Castale et sa compagne du moment Ymann Darnal policière adjointe aux frontières à la PAF de l’aéroport Félix Eboué de Matoury. Un pistolet Glock est trouvé. Ils ont, tous deux, été interpellés, puis mis en examen, trois mois avant le 27 juin 2023 date à laquelle la police a interpellé les 11 policiers adjoints guyanais qui viennent d’être jugés entre autres pour « trafic de stupéfiants» devant la juridiction de Créteil. « Ils se sont fait arrêter lors d’un contrôle dans une voiture » nous indiquait Me Anne Radamonthe-Fichet, l’avocate d’Andy Castale…

