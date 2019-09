Kourou : au port spatial de Pariacabo, une caisse de cocaïne sur un navire cargo convoyant habituellement les fusées Ariane, Soyouz et Vega, une affaire qui sent la poudre…

Un peu moins de 8 kilos de cocaïne ont été découverts au port spatial de Pariacabo à Kourou dans une caisse préalablement dissimulée et fixée à l’arrière de la coque d’un navire cargo convoyant habituellement des éléments des lanceurs Ariane, Soyouz et Vega. La singulière découverte nous a été confirmée ce jeudi par le parquet de Cayenne. Les faits remontent au 5 août. Le parquet a décidé de se dessaisir de l’affaire ce jeudi, peu après l’ébruitement de celle-ci. Pendant plus de 6 semaines, la nouvelle n’avait filtré ni des services d’enquête ni du monde feutré du spatial. Elle nous…