Kildine Thiam libérée dans l’affaire Alicia Faye !

Après plusieurs demandes ayant fait chou blanc, Kildine Thiam a été libérée par une décision de la Chambre de l’instruction, le 14 juin dernier. Le parquet général avait requis le maintien en détention provisoire. Eclairage. « Je suis content pour elle », déclare son avocat Me Jean-Yves Marcault-Derouard « à l’audience, j’ai expliqué qu’enfant, elle jouait avec des cafards », glisse-t-il. Les investigations en matière de téléphonie, d’emploi du temps, de vérification d’alibi, de perquisitions et de saisies ont été opérées… L’arrêt est du 14 juin 2022, rendu publiquement, et la motivation la suivante : “Après 15 mois d’enquête, les investigations en matière de…