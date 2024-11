Kevin Taubira case prison

Kevin Taubira est né le 12 octobre 2000 à Cayenne. Il est mis en examen pour avoir tenté de transporter le 29 octobre près de 10 kilos de cocaine (exactement 9555 grammes) et pour avoir, précédemment le 1er janvier 2024, été susceptible d’avoir commis des faits de blanchiment en transportant plus de 15 000 euros dans la cadre d’un trajet retour sur la Guyane. Nous étions ce matin à son audience devant la Chambre de l’instruction qui a décidé de le conduire case prison. Explications. Il a été interpellé le 29 octobre dernier à l’aéroport Félix Eboué de Matoury. D’après…

