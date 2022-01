James Webb déploie son bouclier et ses miroirs

Après son bouclier thermique en début de semaine, c’est au tour du miroir secondaire du télescope James Webb d’être déployé dans l’espace. Des étapes cruciales qui montrent l’ingéniosité derrière ce projet fou à 10 milliards de dollars. Plus de vingt ans de travail de construction voire plus de trente ans pour sa conception et tout se joue là, dans ces derniers jours, pour le télescope spatial James Webb (JWST) de la Nasa. Dans le cadre de son lancement depuis le Centre spatial guyanais de Kourou le 25 décembre dernier, JWST a dû être plié, comme une feuille de papier ou…