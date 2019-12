Incendie ravageur à Albina 2, base arrière de l’activité aurifère illégale

Deux morts selon l'ambassadeur de France et un opérateur minier

Un incendie s’est déclenché la nuit dernière à Albina 2, cité connue pour être une base arrière de l’activité aurifère et notamment de l’orpaillage illicite en Guyane. Albina 2 est sorti de terre face à Maripasoula il y a plus d’une décennie. L’endroit est également appelé Antonio Branco. Selon une vidéo tournée depuis la berge de Maripasoula, circulant sur les réseaux sociaux (voir la capture d’écran faisant office de photo de Une), l’on peut observer un incendie ravageant de nuit une partie de cette cité et y constater des explosions au cours dudit incendie. Albina 2, qui n’existait pas il…