Immigration : après une énième alerte de la maire de Cayenne, quelles solutions durables pour les demandeurs d’asile ?

Depuis lundi soir et l’arrivée d’une cinquantaine de demandeurs d’asile dans le centre-ville de Cayenne, un nouveau bras de fer s’est engagé entre la mairie et la préfecture. Au milieu, des migrants sans solution d’hébergement d’urgence faute de places disponibles, dorment sur les trottoirs de la ville-capitale. L’arlésienne. Pour la maire de Cayenne Sandra Trochimara, la prise en charge de l’ensemble des demandeurs d’asile par les services de l’Etat est une chose attendue qui n’arrive jamais. Hier soir, rue Arago devant les locaux de l’Office français de l’immigration et l’intégration (Ofii), l’édile de Cayenne a une nouvelle fois alerté et…