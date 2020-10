Ambiance toujours très sombre à l’Imed

A quatre jours du premier tour des municipales à Rémire-Montjoly, qui opposent une nouvelle fois le conseiller municipal (Guyane rassemblement) Claude Plenet au maire sortant Jean Ganty, une fausse “lettre ouverte” prétendument écrite par le secrétariat santé sociaux de la Cfdt-Cdtg, et dont nous avons été destinataire, s’en prend de manière incendiaire à Claude Plenet, président du conseil d’administration, et à la section locale du syndicat qui intervient à l’Imed de Cayenne. Cette lettre est un “torchon” et est totalement “illégale”, s’insurge Sabine Drouin, secrétaire nationale de la CFDT santé sociaux, contactée par Guyaweb. La secrétaire nationale confirme le “détournement”…