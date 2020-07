A l’Imed, la rentrée s’annonce musclée

La rentrée scolaire à l’institut médico-éducatif départemental (Imed) de Cayenne se déroulera sous la haute vigilance des parents et des structures qui soutiennent les personnes en situation de handicap et leurs familles. L’agence régionale de santé (ARS), l’administration par interim et le conseil d’administration – présidé par le conseiller territorial Claude Plenet – de cet établissement public du médico-social sont prévenus. Par un courrier adressé le 5 juillet à l’Imed, les parents des 33 mineurs et jeunes majeurs en situation de déficience sévère ont annoncé qu’ils s’opposeraient à l’accueil de leurs enfants sur le site de l’Imed à Baduel, à…