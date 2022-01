Gold’Or de la famille Ostorero : le parquet général requiert auprès de la cour d’appel 90 000 € d’amende mais le doute s’est installé…

La décision tombera le jeudi 24 février dans l’affaire de pollution par matières en suspension de la société de la famille Ostorero sur une AEX de la crique Kokioko à Mana. Le procès d’appel a eu lieu hier après-midi et en soirée Leur avocat Me Jean-Yves Marcault Derouard a soulevé une cascades de nullité qui posent question. Notamment celle-ci : le taux mesuré semble extravagant 171 470 mg/L. Mais aucune contre-expertise n’a été possible. Pour les parties civiles, un prélèvement n’est pas nécessaire quand « l’eau est aussi marron ». L’avocat général, Laurent Fekkar a demandé 90 000 euros net d’amende. Compte-rendu…

